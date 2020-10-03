«Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург».

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 1.84.

«Боруссия» два последних матча проиграла: сначала в Бундеслиге «Аугсбургу», а затем «Баварии» в Суперкубке Германии. «Боруссия» должна быть разъярена. Несмотря на проблемы с составом, соперника уровня «Фрайбурга» на своем поле обязана обыграть. По-другому быть не может. Более того, если будет третье подряд поражение, то не исключена даже смена тренера. Команда все прекрасно понимает. И тренер прекрасно понимает, как надо подготовить команду, как настроить.



Победа со счетом 1:0 также будет восприниматься как нечто несуразное. Абсолютно уверенно советую поставить на «Боруссию» с форой (-1.5) и коэффициентом 1.84. Не исключаю, что в этом матче будет вообще разгром».