«Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург».
Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 1.84.
«Боруссия» два последних матча проиграла: сначала в Бундеслиге «Аугсбургу», а затем «Баварии» в Суперкубке Германии. «Боруссия» должна быть разъярена. Несмотря на проблемы с составом, соперника уровня «Фрайбурга» на своем поле обязана обыграть. По-другому быть не может. Более того, если будет третье подряд поражение, то не исключена даже смена тренера. Команда все прекрасно понимает. И тренер прекрасно понимает, как надо подготовить команду, как настроить.
Победа со счетом 1:0 также будет восприниматься как нечто несуразное. Абсолютно уверенно советую поставить на «Боруссию» с форой (-1.5) и коэффициентом 1.84. Не исключаю, что в этом матче будет вообще разгром».
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