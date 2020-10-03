«Штутгарт» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 «Штутгарт» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» за 1.92.

«Байер» — определенный фаворит. Букмекерские конторы его уже определили. Мне кажется, «Штутгарту» предстоит довольно сложно испытание — играть с таким соперником сразу после возвращения из 2-й Бундеслиги. Да, «Байер» потерял Кая Хавертца, но остаётся в числе команд, претендующих на самые высокие места в чемпионате Германии.



«Штутгарт» в нынешнем сезоне будет бороться за выживание.



Учитывая, что полных стадионов не видим (и не известно, когда увидим), полагаю, даже фактор домашнего поля «Штутгарту» не поможет. Выберу ставку на победу «Байера» с коэффициентом 1.92».