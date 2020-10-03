«Ньюкасл» – «Бёрнли»: прогноз Артура Петросьяна на матч 4-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Бёрнли».
Ставка: победа «Ньюкасла» с нулевой форой за 1.75, «Ньюкасл» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.76.
«У «Бёрнли» явно не всё в порядке. Два проигрыша в первых двух турах, вылет из Кубка, непонятки с будущим Тарковски, ведущего защитника, ну и напряжение в отношениях главного тренера — творца всех успехов команды — и руководства. Утверждаюсь во мнении, что крепкий середняк последних сезонов на этот раз может финишировать либо возле зоны вылета, либо в ней.
«Ньюкасл» пока не производит целостного впечатления. Была и классная гостевая победа в матче с «Вест Хэмом», и абсолютно заслуженный разгром дома в матче с «Брайтоном». Плюсов, наверное, чуть больше. Упорство позволило вытащить в безнадежном, казалось бы, матче с «Тоттенхэмом» ничью, да и два раунда Кубка лиги были пройдены за последние две недели. Во всем этом немалую роль сыграло везение, но без него в футболе никуда, и именно оно вкупе с сопровождающими его результатами зачастую позволяют командам плавно достигать нужного пика формы».
- 3 октября 2020
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:50