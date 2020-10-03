«Ньюкасл» – «Бёрнли»: прогноз Артура Петросьяна на матч 4-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Бёрнли».

Ставка: победа «Ньюкасла» с нулевой форой за 1.75, «Ньюкасл» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.76.

«У «Бёрнли» явно не всё в порядке. Два проигрыша в первых двух турах, вылет из Кубка, непонятки с будущим Тарковски, ведущего защитника, ну и напряжение в отношениях главного тренера — творца всех успехов команды — и руководства. Утверждаюсь во мнении, что крепкий середняк последних сезонов на этот раз может финишировать либо возле зоны вылета, либо в ней.



«Ньюкасл» пока не производит целостного впечатления. Была и классная гостевая победа в матче с «Вест Хэмом», и абсолютно заслуженный разгром дома в матче с «Брайтоном». Плюсов, наверное, чуть больше. Упорство позволило вытащить в безнадежном, казалось бы, матче с «Тоттенхэмом» ничью, да и два раунда Кубка лиги были пройдены за последние две недели. Во всем этом немалую роль сыграло везение, но без него в футболе никуда, и именно оно вкупе с сопровождающими его результатами зачастую позволяют командам плавно достигать нужного пика формы».