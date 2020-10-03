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«Урал» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 10-го тура РПЛ

«Урал» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 10-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.62.

«Екатеринбург — один из самых гостеприимных городов для красно-синих. ЦСКА очень успешно играет с «Уралом» не только дома, но и в гостях. Да, в последнем матче армейцы в концовке спаслись на «ВЭБ-Арене» (1:1) с прекрасным голом Фернандеса. Но в целом баланс в пользу команды Гончаренко. В пяти матчах подряд в Екатеринбурге ЦСКА не пропускает. Только раз была ничья — 0:0. Во всех остальных случаях ЦСКА выигрывал, были и крупные победы (3:0).

Сейчас ЦСКА вынужден отреагировать на болезненный проигрыш в матче с «Локомотивом». Какие-то, быть может, корректировки будут в составе. Бистрович пропускает матч из-за дисквалификации. Вернется Мардишвили. Может быть, Чалов сыграет с первых минут, а не Эджуке. В общем, сейчас, кажется, «скамейка» позволяет ЦСКА безболезненно ротировать состав.

ЦСКА — безусловный фаворит. Хотя «Урал» неплохо смотрится. Не проиграли «Зениту». Правда, в последнем туре по всем статьям уступили «Ахмату». Если ЦСКА сыграет правильно, думаю, и на сей раз увезет победу.

Мой прогноз — чистая победа ЦСКА за 1.62. Вполне нормально».

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