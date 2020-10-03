«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ в Ярославле

Спортивный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Йокерит».



Ставка: победа «Локомотива» с нулевой форой за 2.20.

«Ярославцы наконец выбрались из кризисной ситуации, вызванной коронавирусом. Переболевшие игроки один за одним возвращаются в строй. Последний матч, в котором «Локомотив» дома победил мощный «Ак Барс» (4:3), убедил в том, что с командой снова надо считаться любому сопернику. Её костяк составляют молодые хоккеисты.



Они быстрее набирают кондиции после перенесённой болезни. Главный тренер Андрей Скабелка считает, что его команда готова от силы на 70 процентов от своего потенциала. Но недооценивать нынешний «Локомотив» большая ошибка.



«Йокерит» — очень серьёзный соперник, возможности которого хорошо известны. В прошлом сезоне команды с учётом плей-офф встречались 12 раз, одержав по шесть побед. Однако именно финны победили в первом раунде (4-2).



С тех пор многое изменилось в составах, но «Локомотив» с приходом Скабелки стал более сильной и сбалансированной командой. В домашнем матче шансы ярославцев должны оцениваться как минимум равные.



Выбираю победу «Локомотива» с форой (0)».