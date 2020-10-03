«Спартак» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч 10-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Зенит».
Ставка: ничья за 3.40.
«Центральным матчем 10-го тура Российской Премьер-Лиги станет противостояние московского «Спартака» и «Зенита».
На поле выйдут лидеры, у которых по 20 очков и абсолютно идентичные турнирные показатели. Я считаю, что сегодня нас ждёт противостояние равных команд.
Небольшое преимущество будет на стороне «Спартака» только за счёт своего стадиона и сверхмотивации. Красно-белым уже терять нечего – команда всё потеряла в прошлом сезоне.
В новом турнире пока всё у «народной команды» получается, кроме того, присутствует элемент везения и фарта. «Зенит» сейчас также на высоте и мало в чём уступает хозяевам, более того, превосходит его по некоторым позициям. Результат этого поединка будет зависеть от того, кто первым забьёт, но не исключаю, что голов мы и не увидим. Не вижу другого исхода, кроме ничьей».
- 3 октября 2020
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