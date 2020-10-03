«Спартак» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ с коэффициентом 3.40

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит».
Ставка: ничья за 3.40.
«Одно из самых крутых дерби российского футбола. Московский «Спартак» принимает петербургский «Зенит».
Красно-белые очень хорошо стартовали в этом году и выдали лучший стартовый отрезок за несколько последних лет, пусть и идут лишь вторыми.
Считаю, так быстро все не развалится, к дерби двух столиц москвичи готовы великолепно. Как минимум не отпустят оппонента вперед в турнирной таблице.
Сине-бело-голубые пытаются защитить чемпионский титул, лидируя в чемпионате за счет голов Дзюбы с Азмуном, а также крупных побед в матчах с соперниками вроде «Уфы».
Многие уже заметили, у петербуржцев есть проблемы вроде потерявшегося Барриоса в центре поля. Не верю в их успех сегодня, но за ничью поборются. Мой прогноз — ничья за 3.40».
- 3 октября 2020
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