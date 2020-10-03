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«Спартак» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ с коэффициентом 3.40

«Спартак» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ с коэффициентом 3.40
Ставки / Прогнозы 0

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит».

Ставка: ничья за 3.40.

«Одно из самых крутых дерби российского футбола. Московский «Спартак» принимает петербургский «Зенит».

Красно-белые очень хорошо стартовали в этом году и выдали лучший стартовый отрезок за несколько последних лет, пусть и идут лишь вторыми.

Считаю, так быстро все не развалится, к дерби двух столиц москвичи готовы великолепно. Как минимум не отпустят оппонента вперед в турнирной таблице.

Сине-бело-голубые пытаются защитить чемпионский титул, лидируя в чемпионате за счет голов Дзюбы с Азмуном, а также крупных побед в матчах с соперниками вроде «Уфы».

Многие уже заметили, у петербуржцев есть проблемы вроде потерявшегося Барриоса в центре поля. Не верю в их успех сегодня, но за ничью поборются. Мой прогноз — ничья за 3.40».

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