«Спартак» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ с коэффициентом 3.40

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит».



Ставка: ничья за 3.40.

«Одно из самых крутых дерби российского футбола. Московский «Спартак» принимает петербургский «Зенит».



Красно-белые очень хорошо стартовали в этом году и выдали лучший стартовый отрезок за несколько последних лет, пусть и идут лишь вторыми.



Считаю, так быстро все не развалится, к дерби двух столиц москвичи готовы великолепно. Как минимум не отпустят оппонента вперед в турнирной таблице.



Сине-бело-голубые пытаются защитить чемпионский титул, лидируя в чемпионате за счет голов Дзюбы с Азмуном, а также крупных побед в матчах с соперниками вроде «Уфы».



Многие уже заметили, у петербуржцев есть проблемы вроде потерявшегося Барриоса в центре поля. Не верю в их успех сегодня, но за ничью поборются. Мой прогноз — ничья за 3.40».