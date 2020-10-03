«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Лидс» — «Манчестер Сити».



Победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 2.04.

«Манчестер Сити» в очередном туре английской Премьер-Лиги гостит у «Лидса». Новичок уже потрепал нервы ряду грандов, но не думаю, что серия продолжится.



Коллектив Марсело Бьелсы забил семь мячей в двух первых турах нового сезона. Победа в матче с «Шеффилд Юнайтед» (1:0) позволила набрать шесть очков. С большой долей вероятности, клуб не сможет сохранить столь высокую результативность на протяжении длительного времени, так что выберу ставку против.



Синие достаточно хороши в атаке, но сегодня не будет многих футболистов. Да и «Лестеру» они уступили практически в оптимальном составе.



Мне кажется, пять голов «лис» могут ударить по самолюбию игроков из Манчестера. На эту встречу они выйдут с максимальной концентрацией. Мой прогноз — азиатская фора (-1.5) на «Ман Сити».