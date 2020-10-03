«Лидс» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча
3 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз и считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Лидса» оценён букмекерами коэффициентом 8.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.75.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лидс» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.
Ставки на обе забьют принимаются за 1.59, а на пенальти — за 2.70.
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