«Челси» — «Кристал Пэлас»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

3 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Кристал Пэлас». Начало — в 14:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры уже дали прогноз и считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Кристал Пэлас» оценён букмекерами коэффициентом 8.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.00.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Поставить на обе забьют можно за 1.86, а на пенальти — за 2.80.