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«Челси» — «Кристал Пэлас»: прямая трансляция матча, прогнозы и ставки

«Челси» — «Кристал Пэлас»: прямая трансляция матча, прогнозы и ставки
Ставки / Прогнозы 0

3 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Кристал Пэлас». Начало — в 14:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Кристал Пэлас» оценён букмекерами коэффициентом 8.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.00.

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Поставить на обе забьют можно за 1.86, а на пенальти — за 2.80.

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