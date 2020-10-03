Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Спартак» — «Зенит»: беспроигрышная ставка 500 рублей на суперматч РПЛ от «Фонбет»

«Спартак» — «Зенит»: беспроигрышная ставка 500 рублей на суперматч РПЛ от «Фонбет»
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 13 сентября, «Спартак» встречается с «Зенитом» в главном матче 10-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить бепроигрышную ставку 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!

Чтобы получить беспроигрышное пари, нужно зарегистрироваться в букмекерской компании «Фонбет» с промокодом NEW. Сразу после этого вы получите беспроигрышную ставку — 500 рублей.

Бонус будет доступен с любым статусом идентификации. Спешите сделать беспроигрышную ставку — она будет действовать до конца матча «Спартак» — «Зенит».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020