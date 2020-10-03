«Спартак» — «Зенит»: беспроигрышная ставка 500 рублей на суперматч РПЛ от «Фонбет»

Сегодня, 13 сентября, «Спартак» встречается с «Зенитом» в главном матче 10-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить бепроигрышную ставку 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!



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