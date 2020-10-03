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«Спартак» — «Зенит»: прогноз Георгия Черданцева на матч 10-го тура чемпионата России

«Спартак» — «Зенит»: прогноз Георгия Черданцева на матч 10-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.95.

«Зенит» выглядит фаворитом. Действительно, результаты команды впечатляют. Тем не менее брать «Зенит» рискованно.

Соперник — на своём поле, со своими болельщиками. Знаем, как Доменико Тедеско умеет взбодрить команду. Другой вопрос, что с 25-й минуты, когда кураж проходит, не очень понятно, за счет чего «Спартак» может играть дальше, тем более если что-то пойдет не так.

Мне кажется, можно брать быстрый гол. «Спартак» будет нацелен на атаку, не думаю, что «Зенит» будет чересчур осторожен в начале матча. «Зениту» тоже принципиально важно выиграть и к 10-му туру быть единоличным лидером чемпионата. При этом у «Спартака» в обороне не все в порядке и в последних матчах не очень уверенно играет Максименко.

Думаю, должна получиться достаточно открытая, результативная игра. Не связывался бы с форами, с голами игроков. А возьму просто ТБ (2.5)".

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