«Валенсия» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Бетис».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Неожиданно «Валенсия» наверху турнирной таблицы, набрав 7 очков. Был проигрыш в матче с «Сельтой», но и очень неожиданная победа на «Аноэте» в матче с «Реалом Сосьедад». «Валенсия» не должна была выиграть, но Макси Гомес забил в третьей встрече подряд и принес «Валенсии» победу — 1:0.



Состав, честно говоря, у «Валенсии» удивительный. И где-то она все равно забуксует. Только в первый раз в сезоне наконец-то не пропустили. Хотя в конце повезло, что отменили гол в ее ворота. Но с «Бетисом» будет очень трудно не пропустить.



«Бетис» проиграл по всем статьям «Хетафе» — 0:3. Но «Хетафе» сыграл чуть ли не идеально, все пути к своим воротам закрыл. Второй матч подряд вряд ли «Бетис» сыграет так неубедительно в атаке. В «Валенсии» неплохие ресурсы впереди, но в обороне ошибки допускают.



Так что вполне вероятен обмен забитыми мячами за 1.76».