«Урал» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 10-го тура чемпионата России

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.13.

«Мне нравится “Урал” в этом сезоне. Команда встала на новые рельсы, перестроилась. Стала более оборонительной и не позволяет безобразия, как в прошлом году. Напомню, в предыдущем сезоне они стали самой пропускающей командой. Сейчас матчи с участием “Урала” в большинстве случаев “низовые”. Но у “Урала” есть большая проблема.



Понравился их оборонительный перформанс — не очень многое позволили “Зениту”, особенно во втором тайме. Мне кажется, проблемы могут возникнуть и у ЦСКА, который, как и “Зенит”, имеет очень крутую статистику противостояния с “Уралом”: москвичи не проигрывают “Уралу” уже 15 матчей подряд.



Казалось бы, очень удобный соперник для армейцев. Важный момент, что красно-синие тоже отладили действия в обороне. Если вернется Фукс, будет еще круче. В последних пяти гостевых матчах ЦСКА не пропустил ни одного.



С учетом того что за “Урал” не сыграет его главная звезда — Эрик Бикфалви, вряд ли матч будет результативным. Вряд ли ЦСКА проиграет, ведь сейчас он бьется за серьезные места. Подходящим вариантом будет комбинированная ставка на Х2 + тотал меньше 2.5 голов. Извините, что предлагаю “низ”, это не самая приятная ставка, но статистика говорит об этом».