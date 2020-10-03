«Спартак» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч 10-го тура РПЛ на «Открытие Арене»

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.86.

«Спартак” и “Зенит” бьются за первую строчку в таблице чемпионата. По 20 очков у обоих клубов. Есть мнение, что в предыдущем туре себя прекрасно проявили оба клуба. “Зенит” разгромил “Уфу” со счетом 6:0. “Спартак” одержал победу в матче с “Тамбовом”, но победы могло и не быть. Хоть и выиграли, но до этой игры красно-белые смотрели более легко.



Боялись болельщики “Зенита”, когда в прошлом матче заменили Азмуна. Но с ним все нормально, как и с Ловреном. Состав “Зенита” и с потерями представляет угрозу, а тут все в сборе. “Спартак” не проиграл “Зениту” дома в шести последних встречах из семи: три победы хозяев, три ничьи. В последних девяти встречах в Москве из 10 забивали обе команды. Обратите внимание, “Зенит” очень часто забивал в первом тайме. В предыдущем чемпионате было две победы у “Зенита” со счетом 1:0. В Кубке России петербуржцы обыграли москвичей со счетом 2:1.



В этом чемпионате потерял семь очков. Все семь очков были потеряны в выездных матчах. Возможно, будет очередная потеря, ведь “Спартак” все матчи дома выиграл. Кроме матча “Сочи”, который многие считают скандальным. Хотя в последние годы “Спартак” иногда и в гостях выглядел лучше, чем дома.



Атакующие линии у обоих клубов очень хороши. Даже не знаешь, кому отдать предпочтение. Будет ли много голов? Мне кажется, как минимум, обе команды забьют».