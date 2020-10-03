«Спартак» — «Зенит»: прогноз Отара Кушанашвили на центральный матч 10-го тура РПЛ

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит».

Ставка: победа «Спартака» за 3.78.

“Уходит в ночь мой траурный трамвай, мы никогда друг другу не приснимся”. “Спартак” “Зениту” или “Зенит” “Спартаку? Кто кому прочитает эти издевательские стихи после матча, которого ждем с не меньшей страстью, чем встречу “Ростова” с израильтянами? Есть ли более броская афиша?



“Спартак” против “Зенита” — обмены колкостями между Федуном и Миллером, между Федуном и Медведевым. Разговоры оскорбительного толка в адрес москвичей из уст даже Михаила Боярского, за что “Спартак” должен отомстить. Помните, я прогнозировал победу “Спартака” в матче с “Рубином”? Все, кому дорог “Рубин”, таких четыре человека, а также почитатели Слуцкого, таких насчитал 16 человек, включая хоккейного обозревателя Дмитрия Федорова, говорили: “Ты сошел с ума?”. Я же выиграл! Угадываю всё! Есть подозрения, которые идут вразрез с ожиданиями совета директоров команды “Зенит”.



“Спартак” выиграет у “Зенита”. И не потому, что в последних матчах “Зенит” ведет себя как пассажир трамвайного вагона. Вовсе не поэтому. И даже не потому, что “Зенит” играет плохо, а потому что “Спартак” играет хорошо. Это говорит вам двоюродный брат Евгения Гинера. Это говорит вам человек, который купил Влашича. Почему я, апологет “коней”, ратую за “Спартак”? Мне не нравится читать, что “Зенит” — гегемон. Ну какой гегемон?! В последних семи матчах забили с пенальти и из офсайда в четыре километра. “Спартак” обязан выиграть у “Зенита”. Тем более домашняя встреча.



Не знаю, с каким счетом “Спартак” обыграет “Зенит”. Не знаю, что будет происходить в игре. Будет Куликовская битва".