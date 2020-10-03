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«Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

«Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Лидса» с форой (+1) за 2.46.

«Судя по всему, “Ман Сити” предстоит тяжелый выезд. Хозяева очень хороши. В третьем туре “Лидс” выиграл у “Шеффилда” со счетом 1:0, показав уверенные действия в обороне. В первую очередь нужно отметить фантастическую игру 20-летнего голкипера “павлинов” Иллана Мелье.

“Ман Сити” едет на “Элланд Роуд” после катастрофического проигрыша в матче с “Лестером” — 2:5. Нельзя не упрекать гостей за детские ошибки в той встрече. Из-за таких ошибок арбитр назначил аж три пенальти, которые и реализовали “лисы”.

“Лидс” — команда веселая, никогда никого не боится. Во всяком случае, при Марсело Бьельсе “Лидс” показывает удивительно зрелищный футбол, доставляя удовольствие зрителям. В трёх матчах было забито 15 мячей.

Поставил бы на победу “Лидса” с форой (+1)».

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