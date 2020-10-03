«Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Лидса» с форой (+1) за 2.46.
«Судя по всему, “Ман Сити” предстоит тяжелый выезд. Хозяева очень хороши. В третьем туре “Лидс” выиграл у “Шеффилда” со счетом 1:0, показав уверенные действия в обороне. В первую очередь нужно отметить фантастическую игру 20-летнего голкипера “павлинов” Иллана Мелье.
“Ман Сити” едет на “Элланд Роуд” после катастрофического проигрыша в матче с “Лестером” — 2:5. Нельзя не упрекать гостей за детские ошибки в той встрече. Из-за таких ошибок арбитр назначил аж три пенальти, которые и реализовали “лисы”.
“Лидс” — команда веселая, никогда никого не боится. Во всяком случае, при Марсело Бьельсе “Лидс” показывает удивительно зрелищный футбол, доставляя удовольствие зрителям. В трёх матчах было забито 15 мячей.
Поставил бы на победу “Лидса” с форой (+1)».
- 3 октября 2020
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:10