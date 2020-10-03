«Спартак» — «Зенит»: прогноз Ильи Казакова на матч 10-го тура чемпионата России

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Зенит».

Ставка: победа «Спартака» за 3.48.

«Центральный матч тура и октября, а возможно, и всей осени. Можно было бы сказать, что матч на три исхода. Однако попробую поставить на победу «Спартака».



Во-первых, свои трибуны. Во-вторых, фактор сильной мотивации у красно-белых — и для команды в целом, и для Тедеско в частности. Доменико не выигрывал у Сергея Семака в чемпионате России. Тедеско признавался лучшим тренером Премьер-Лиги два месяца подряд. Играет против тренера, который становился лучшем коучем страны два последних года.



После двух поражений в прошлом сезоне, поражений в Кубке России выиграть у «Зенита» – самая большая мотивация в первой части сезона, за исключением того, что команде нужно оставаться на первом-втором месте в таблице.



Все вышесказанное не делает «Спартак» фаворитом. Однако есть фактор, который должен сыграть в пользу быстрой московской атаки, — травмы Деяна Ловрена и Ярослава Ракицкого. Семак сказал, что они оба даже не тренируются в общей группе. Иногда возвращение в строй может быть стремительным, и для этого не нужно тренироваться в общей группе. Нужно лишь подойти к матчу в таком состоянии, что сыграешь на уколах, на таблетках.



Игорь Акинфеев тоже не всегда тренируется в общей группе перед матчами, но выходит и играет на высочайшем уровне. Вопрос в том, что эти травмы, как и травма Сердара Азмуна, — попытка пустить пыль в глаза, замаскировать истинное положение дел, сбив соперника с толку, или действительно это серьезная проблема.



Если оттолкнуться от того, что Семак говорит правду и Ракицкий с Ловреном не примут участия в матче, то даже Михаил Кержаков в этом матче вряд ли сможет сделать что-то большее, чем обычно. Взял бы победу «Спартака».