«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на матч 5-го тура Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Хетафе».
Ставка: ничья за 3.13.
«Хетафе» приезжает в Сан-Себастьян в качестве лидера чемпионата. У «синеньких» три сыгранных матча, две победы, одна ничья и ноль пропущенных мячей. А вот их соперника пока бросает из стороны в сторону, качественные игровые отрезки чередуются с откровенно провальными. Баски до сих пор не забили в домашних матчах ни одного мяча: 0:0 — с мадридским «Реалом», 0:1 — с «Валенсией». Пройти слаженную оборону «Хетафе» будет непростой задачей для Давида Сильвы, Ойярсабаля, Порту и компании. Думаю, проблемы «Реала» частично в не самой удачной ротации футболистов. Стартовый состав на прошлой матч с «Валенсией» был очень странным. Но потенциал «Реала» очень велик и команда Иманола обязательно прибавит.
Мне кажется, в этом матче высоки шансы на ничью. 0:0 или, вероятнее, 1:1 — вот наиболее вероятный итог встречи двух испанских участников Лиги Европы".
- 3 октября 2020
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