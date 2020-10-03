«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на матч 5-го тура Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Хетафе».

Ставка: ничья за 3.13.

«Хетафе» приезжает в Сан-Себастьян в качестве лидера чемпионата. У «синеньких» три сыгранных матча, две победы, одна ничья и ноль пропущенных мячей. А вот их соперника пока бросает из стороны в сторону, качественные игровые отрезки чередуются с откровенно провальными. Баски до сих пор не забили в домашних матчах ни одного мяча: 0:0 — с мадридским «Реалом», 0:1 — с «Валенсией». Пройти слаженную оборону «Хетафе» будет непростой задачей для Давида Сильвы, Ойярсабаля, Порту и компании. Думаю, проблемы «Реала» частично в не самой удачной ротации футболистов. Стартовый состав на прошлой матч с «Валенсией» был очень странным. Но потенциал «Реала» очень велик и команда Иманола обязательно прибавит.



Мне кажется, в этом матче высоки шансы на ничью. 0:0 или, вероятнее, 1:1 — вот наиболее вероятный итог встречи двух испанских участников Лиги Европы".