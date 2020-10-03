«Эльче» — «Уэска»: прогноз Александра Вишневского на матч 5-го тура чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эльче» — «Уэска».

Ставка: «Эльче» выиграет с разницей в один мяч или сыграет вничью за 1.92.

«Обе команды в прошлом туре приятно удивили поклонников. «Эльче» набрал первые очки после возвращения в Примеру, выиграв в гостях у «Эйбара» — 1:0. А «Уэска» показала очень качественную игру с «Атлетиком» и добилась в Мадриде ничьей — 0:0.



Однако матч с «Атлетико» отнял у «Уэски» много сил. Играть на третий день тяжело, к тому же снова в гостях. У «Эльче» времени на восстановление было столько же, но они играли с ребятами попроще, чем Луис Суарес и Жоау Феликс. Между тем в линии «Уэска» идет явным фаворитом. Думаю, этим можно воспользоваться и поставить на «Эльче». Мой выбор — «Эльче» выиграет с разницей в один мяч или сыграет вничью».