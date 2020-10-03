«Спартак» — «Зенит»: во сколько начало матча, на каком канале смотреть, прямая трансляция
Сегодня, 3 октября, «Спартак» примет «Зенит» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех красно-белых оценён букмекерами коэффициентом 3.86, ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.
Букмекеры не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.81, на пенальти — за 2.25, на удаление — за 2.75.
- 3 октября 2020
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