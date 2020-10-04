«Спартак» — «Зенит» — 1:1: обзор матча 3.10.2020, какие ставки сыграли

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. С передачи форварда Артёма Дзюбы Ерохин с близкого расстояния расстрелял ворота Александра Максименко.
На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт. Алекс Крал ворвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, обыграл Дугласа Сантоса, отпасовал в центр на оставшегося без присмотра Понсе, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.
Эксперты отдавали предпочтение гостям: на победу «Зенита» давали 2.25, на успех «Спартака» — за 3.86, на ничью — 3.35. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 3350 рублей.
На обе забьют предлагали поставить за 1.81, а на тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Точный счёт 1:1 шёл за 7.00, гол Эсекьеля Понсе шёл за 3.00, а гол Александра Ерохина — за 7.00.
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