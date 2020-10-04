«Локомотив» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч 10-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Химки» в 10-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.

«Локомотив» одержал две победы подряд — над «Тамбовом» и ЦСКА в дерби. В четырёх турах подряд он не пропускает. В этом туре «Локомотив» сыграет дома с «Химками». «Химки» обыграли «Динамо», отправив в отставку Кирилла Новикова. «Химки» подписали Дениса Глушакова, и это одна из интриг встречи. «Химки» с Игорем Черевченко против команды, которая узнала соперников по Лиге чемпионов и ужаснулась. Понятно, что «Бавария» и «Атлетико» — это очень серьёзно. С «Зальцбургом», наверное, можно будет подвигаться. Но пока всё внимание чемпионату России. Ситуацию надо корректировать и исправлять.



У «Химок» ситуация хуже, чем у «Локомотива». Да, пришёл Глушаков, но ушли Полярус и Ломовицкий. Вряд ли «Химки» в своём нынешнем виде предложат «Локомотиву» открытый бой. «Локомотив» стабилизировал игру в обороне, выглядит неплохо. Вернётся Крыховяк.



Напрашивается тотал меньше в этом матче. Сомневаюсь, что будет обмен ударами и открытый футбол в этом матче. Поэтому рекомендовал бы сыграть «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.92. Можно рассмотреть вариант «Локомотив» не проиграет» через разные тоталы".