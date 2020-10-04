«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 10-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Ахмат».

Ставка: победа «Рубина» за 2.08.

«Казанский «Рубин» прогрессирует в этом сезоне. По результату это не всегда видно, проиграли тому же «Спартаку», но не сказал бы, что там все было исключительно по игре. Игра у казанцев есть. В последнем туре обыграли «Ротор» — 3:1. Работа Слуцкого видна. Понятно, какой футбол он хочет видеть от команды. Старается «Рубин» больше играть в атаку, искать счастья у чужих ворот. В этом же ключе казанцы будут действовать и в домашней встрече с «Ахматом». Конечно, от Кварацхелии многое зависит, он главный созидатель. Но теперь есть и наконечник — Деспотович. Тот же Шатов набирает форму. Он пригодится Казани.



«Ахмат» играет совсем в другой футбол. Почти всегда отталкивается от соперника. В последнем туре удалось уверенно обыграть «Урал». Но в Казани будет гораздо сложнее. Соперник окажет максимальное давление.



В этой паре фаворит — «Рубин»: класснее состав, лучше выстроена игра, да и при своих болельщиках играет команда Слуцкого. Ставлю на победу «Рубина».