«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 4-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

Ставка: гол «Тоттенхэма» в первом тайме за 2.38.

«Принципиальная встреча для обеих команд, учитывая, что Моуринью опять наговорил гадостей о бывшем клубе. «Тоттенхэм» очень хорошо играет на контратаках. Хотя в матче с «Ньюкаслом» у них и первым номером получалось действовать довольно неплохо.



В «Юнайтед», мне кажется, проблемы с физикой. Команда еще не вышла из предсезонки. Предполагаю, что «Тоттенхэм» в этом матче стоит вровень, а то и фаворитом. Очевидно, «шпоры» будут играть вторым номер. Значит, высокая оборона «Ман Юнайтед», с проблемным Линделефом, может проваливаться.



Очень нравится ставка на гол «Тоттенхэма» в первом тайме за солидный коэффициент. Стоит обратить внимание на ведущих футболистов «шпор», ведь они находятся в прекрасной форме».