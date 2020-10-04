«Ман Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч 4-го тура чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» в 4-м туре АПЛ.



Ставка: гол Рашфорда за 2.76.



«Жозе Моуринью приезжает на «Олд Траффорд» — это всегда было интересно, ещё со времен «Порту». Сейчас перца добавили высказывания Сульшера по поводу Моуринью и Моуринью по поводу «МЮ». Я думаю, что будет интересно.



Что касается футбольной составляющей, то «Тоттенхэм» во всех своих матчах обязательно забивал и пропускал. Если мы возьмём четыре последние игры дома «МЮ», то «обе забьют» заходит достаточно легко.



«Маккаби» забил «Тоттенхэму» два! Круто! «Брайтон» и «Кристал Пэлас» забили пять на двоих в ворота «МЮ»! Я думаю, что здесь будет либо абсолютно дикие 0:0, как в матче «Ливерпуль» — «Арсенал» в Кубке лиги, либо будет голевой парад, как у них всегда случается. Я думаю, что будет второе.



В этой игре я бы сделал персональную ставку. Уж очень хорошо Маркус Рэшфорд забил породистый гол в ворота «Брайтона». Помимо этого, в трёх последних матчах с «Тоттенхэмом» он забил три мяча. Он действительно горяч, и если и говорить сейчас о какой-то ударной силе «МЮ», то это Маркус Рэшфорд. Игра домашняя, он побежит, он хорошей форме, и он забьёт. Такое должно произойти в этом красивом, фестивальном матче».