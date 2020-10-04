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«Лестер» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч 4-го тура АПЛ

«Лестер» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч 4-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Лестера» с форой (-1) за 2.15.

«Лестер» очень круто стартовал в этом сезоне – сплошные победы. И все — абсолютно заслуженно. Команда забила 12 мячей в 3 матчах – это большой результат для Брендана Роджерса. Варди забивает регулярно, и вообще, команда летит.

«Вест Хэм» удивил победой в матче с «Вулверхэмптоном». Но все остальное («Ньюкасл» и «Арсенал») укладывается в понятие об этой команде.

«Вест Хэм» в этом году играет плохо на выезде. Думаю, и здесь будет бит. «Лестер» уж слишком хорош. И сейчас таким командам, как «Вест Хэм», биться с «Лестером» будет крайне сложно.

Вполне можно взять «Лестер» с форой (-1)".

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