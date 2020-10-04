«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч 4-го тура чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Вилла» дала отдых своим игрокам в матче Кубки лиги, и это сказалось на результате — поражение от «Стока». Ну и бог с ним, тут понятно — приоритеты расставлены.



«Ливерпулю» будет очень сложно биться с «Виллой». Она дважды проиграла в том сезоне, но при этом и забивала в ворота «Ливерпуля», вот что важно. В этом сезоне «Ливерпуль» крайне редко играет на ноль — всего лишь в двух матчах из семи. Сами понимаете, обмен голами фигурирует часто в играх команды Юргена Клоппа. Так что оборона — это проблема для красных.



А «Вилла» на своем поле будет дико стараться. Тут возможно также добавление Росса Баркли в состав, он только-только приехал из «Челси» и добавит качества атаке.



Поэтому здесь нам стоит ждать, что «обе забьют».