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«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч 4-го тура чемпионата Англии

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч 4-го тура чемпионата Англии
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Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Вилла» дала отдых своим игрокам в матче Кубки лиги, и это сказалось на результате — поражение от «Стока». Ну и бог с ним, тут понятно — приоритеты расставлены.

«Ливерпулю» будет очень сложно биться с «Виллой». Она дважды проиграла в том сезоне, но при этом и забивала в ворота «Ливерпуля», вот что важно. В этом сезоне «Ливерпуль» крайне редко играет на ноль — всего лишь в двух матчах из семи. Сами понимаете, обмен голами фигурирует часто в играх команды Юргена Клоппа. Так что оборона — это проблема для красных.

А «Вилла» на своем поле будет дико стараться. Тут возможно также добавление Росса Баркли в состав, он только-только приехал из «Челси» и добавит качества атаке.

Поэтому здесь нам стоит ждать, что «обе забьют».

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