«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 4-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 2.00.

«У «Виллы» две победы в двух матчах — стопроцентный показатель и ни одного пропущенного мяча. Хотя, конечно, до сих пор играть приходилось против соперников несколько другого уровня — «Шеффилд Юнайтед» с «Фулхэмом» создали на пару от силы пару моментов. Команда Дина Смита играет организованно и с желанием. И, что важно, Грилиш больше не печалится из-за того что остался, а ведёт команду за собой — раздаёт и забивает.



У «Ливерпуля» не лучшая неделя. Да, в понедельник был на классе переигран «Арсенал» в чемпионате, но затем, в очередной уже раз, «канониры» взяли верх в матче на Кубок. И ко всему прочему коронавирус сразил лучшего игрока на старте сезона — Мане.



Мерсисайдцы, конечно, будут владеть здесь преимуществом и рассчитывать на четвёртую победу подряд. Но есть сомнения относительно лёгкости её достижения. «Вилла» и в прошлом году дала бой оба раза (победу со счётом 5:0 над ливерпульскими детьми в расчёт не берём), и в этом не должна сдаться на милость победителя.



Думаю, и впереди она будет иметь моменты — «Вилла» играет быстро, резко и дерзко, а «Ливерпуль» в игре без мяча пока ещё не набрал оптимальных кондиций.



Предположу, что отличиться смогут и те и другие, и при этом «Ливерпуль» не проиграет.



А ещё кажется, что, как бы ни развивалась игра в первом тайме, во втором её скорости увеличатся и нас ждёт немало угловых — фланги активно задействуются при атаках и тех и других».