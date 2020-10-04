«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 4-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» — «Ливерпуль».
Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 2.00.
«У «Виллы» две победы в двух матчах — стопроцентный показатель и ни одного пропущенного мяча. Хотя, конечно, до сих пор играть приходилось против соперников несколько другого уровня — «Шеффилд Юнайтед» с «Фулхэмом» создали на пару от силы пару моментов. Команда Дина Смита играет организованно и с желанием. И, что важно, Грилиш больше не печалится из-за того что остался, а ведёт команду за собой — раздаёт и забивает.
У «Ливерпуля» не лучшая неделя. Да, в понедельник был на классе переигран «Арсенал» в чемпионате, но затем, в очередной уже раз, «канониры» взяли верх в матче на Кубок. И ко всему прочему коронавирус сразил лучшего игрока на старте сезона — Мане.
Мерсисайдцы, конечно, будут владеть здесь преимуществом и рассчитывать на четвёртую победу подряд. Но есть сомнения относительно лёгкости её достижения. «Вилла» и в прошлом году дала бой оба раза (победу со счётом 5:0 над ливерпульскими детьми в расчёт не берём), и в этом не должна сдаться на милость победителя.
Думаю, и впереди она будет иметь моменты — «Вилла» играет быстро, резко и дерзко, а «Ливерпуль» в игре без мяча пока ещё не набрал оптимальных кондиций.
Предположу, что отличиться смогут и те и другие, и при этом «Ливерпуль» не проиграет.
А ещё кажется, что, как бы ни развивалась игра в первом тайме, во втором её скорости увеличатся и нас ждёт немало угловых — фланги активно задействуются при атаках и тех и других».
- 4 октября 2020
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:21
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:50