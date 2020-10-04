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ЦСКА — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

ЦСКА — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Авангард».

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 1.85.

«В последних матчах ЦСКА набрал нормальный ход. Разгромил дома «Северсталь» (5:0), в гостях справился с сильным «Йокеритом» (4:2), в московском дерби перестрелял хорошо себя проявивший в атаке «Спартак» (5:4). В общем, армейцы — это по-прежнему грозная сила, и не просто так команда идёт первой в Западной конференции.

А вот «Авангард» идёт первым в Восточной конференции. Команда Боба Хартли в последнее время забивает немного и действует осторожно, делая ставку на хорошую оборону. Поэтому мы видим такие результаты, как счёт 2:0 во встрече с «Металлургом», 3:2 — в овертайме с «Йокеритом», 1:2 — по буллитам с «Витязем».

Что касается травмированных, то ЦСКА выступает без Ивана Телегина, «Авангард» — без Никиты Комарова, Вилле Покки, Максима Чудинова. Но это не критичные потери.

Мне кажется, что этот матч должен получиться низовым, поэтому я беру «тотал меньше 4.5 шайбы» в основное время. За это дают солидный кэф — 1.85, и меня это устраивает. Боб Хартли, получивший 0:4 в финале Кубка Гагарина — 2018 от Игоря Никитина, будет старательно сушить этот матч. ЦСКА тоже постарается пропустить как можно меньше».

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