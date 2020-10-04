«Локомотив» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч 10-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Химки».

Ставка: гол Смолова за 2.43.

«Локомотив» обыграл ЦСКА, но это в большей степени стечение обстоятельств. У меня сейчас огромные вопросы по поводу того, как в Лиге чемпионов команда будет набирать очки. Да и совмещать чемпионат с Лигой чемпионов будет тяжело. Обойма небольшая, игроки нужны практически во все линии, причем качественные, а не просто для количества. Баринова очень не хватает. Крыховяк пока и не в форме, и травма. Куликов заменяет его, но это не то. И он молодой, и Магкеев.



Но радует, что постепенно начинает забивать Смолов. Приносит пользу команде, забивает победные мячи. Потихоньку они с Антоном Миранчуком становятся лидерами.



«Химки» наконец-то выиграли, обыграв мертвое «Динамо». У них новый тренер, есть кураж. Глушакова подписали, еще должны быть трансферы. Правда, Ломовицкого пришлось вернуть.



Понятно, что «Локомотив» класснее. Но победа оценивается не очень хорошо. Не уверен, что он победит с форой. Поставил бы на гол Смолова. Чувствуется, что неплохую форму набрал. Моменты наверняка ему создадут. Дело за Федей".