«Лацио» — «Интер»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Лацио» – «Интер».
Ставка: обе забьют и одна из команд победит за 2.08.
«Оба клуба принимают участие в групповом этапе Лиги чемпионов. До старта еврокубка надо максимально набирать очки.
«Лацио» в прошлом туре получил оплеуху от «Аталанты» — 1:4. Клуб из Бергамо уже считается одной из сильнейших команд в Италии и тоже участвует в ЛЧ в этом сезоне.
Римлянам не повезло с графиком. Сейчас играть с не менее опасным «Интером». И проигрывать второй матч подряд важному сопернику команда Симоне Индзаги вряд ли намерена.
«Интер» же довольно уверенно стартовал в Серии А — выиграл в обоих турах. Впрочем, матчи миланцы провели не без проблем. Есть проблемы в обороне у подопечных Антонио Конте. Команда пропустила три мяча в матче с «Фиорентиной» и два — с «Беневенто». А это не те клубы, с которыми топ-команда страны должна позволять себе пропускать много мячей.
Такой матч, на мой взгляд, очень важен в контексте выступления «Лацио» в Лиге чемпионов, потому что в чемпионате другой накал. Любая встреча с сильным соперником в Серии А является своеобразной тренировкой перед главным еврокубком Европы. «Лацио» давно не играл в ЛЧ и ему очень важен этот турнир.
Но победа «Интера», считаю, более вероятна. Хотя «Лацио» временами очень хорош. После неудачи с «Аталантой» может неожиданно выстрелить. Не зря римляне заняли высокое место в прошлом розыгрыше чемпионата.
Если говорить конкретно об этой встрече, думаю, линии атаки обеих команд способны огорчить друг друга. Особенно вспоминая проблемы в обороне у «Интера». Считаю также, что матч вряд ли закончится вничью. Наверняка кто-нибудь из них скажет последнее слово и выиграет».
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