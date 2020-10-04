ЦСКА — «Авангард»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Авангард».



Ставка: победа ЦСКА за 2.00.

«Встреча лидеров двух конференций по умолчанию становится центральной. Однако это тот случай, когда сразу же хочется отдать предпочтение ЦСКА. Игра армейцев не лишена недостатков. Совсем не убеждают нападающие Николай Голдобин и Андрей Локтионов, отыгравшие львиную долю времени в первом звене и ударной бригаде большинства. Пока на их счёту ни одного гола.



До сих пор не восстановился полностью после болезни Ларс Юханссон, еще ни разу не выходил на лёд в чемпионате. Зато армейцы сильны глубиной состава. В дерби со «Спартаком» (5:4) хет-трик сделал центрфорвард третьего звена Павел Карнаухов.



«Авангард» в последних матчах выглядит неубедительно. Проиграли у себя в Балашихе «Витязю» (1:2Б), что закономерно. Команде с трудом удалось свести матч к ничьей в основное время.



Блестящие действия вратарей и самоотверженность полевых игроков, блокирующих больше всех бросков в КХЛ, удерживают «ястребов» на плаву. Очевидно, что команда потеряла в свежести и просела по движению.



Берём победу ЦСКА в основное время за 2.00».