«МЮ» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча
4 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Начало — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех «Тоттенхэма» оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.
Поставить на обе забьют можно за 1.74, а на пенальти — за 2.50.
«МЮ» — «Тоттенхэм». Прогноз: бедный Сульшер! Моуринью вернётся на «Олд Траффорд» королём
У «шпор» чудовищный график, но манкунианцы сейчас не впечатляют
- 4 октября 2020
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:05
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:21
-
07:00
- 3 октября 2020
-
21:30
-
21:02
Партнерский контент