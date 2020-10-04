«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ, прогнозы и ставки
4 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Начало — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех «Тоттенхэма» оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.
Поставить на обе забьют можно за 1.74, а на пенальти — за 2.50.
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У «шпор» чудовищный график, но манкунианцы сейчас не впечатляют
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