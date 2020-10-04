«Локомотив» — «Химки»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало
4 октября «Локомотив» примет «Химки» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало матча — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры дали прогноз и считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Локомотив» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71.
Поставить на обе забьют можно за 2.04, а на пенальти — за 2.41.
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«Железнодорожники» сыграли на ноль в шести из девяти туров РПЛ, но с атакой у них худо.
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