«Локомотив» — «Химки»: прямая трансляция матча, какой канал, прогнозы и ставки

4 октября «Локомотив» примет «Химки» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Локомотив» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71.



Поставить на обе забьют можно за 2.04, а на пенальти — за 2.41.

«Локомотив» — «Химки». Прогноз: Николич, Смолов и Миранчук утонут в защите ученика Сёмина «Железнодорожники» сыграли на ноль в шести из девяти туров РПЛ, но с атакой у них худо.