«Сочи» — «Ростов»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало

4 октября «Сочи» примет «Ростов» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры дали прогноз и не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.72. Успех жёлто-синих оценён букмекерами коэффициентом 2.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.26.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Поставить на обе забьют можно за 2.06, на удаление — за 3.20.