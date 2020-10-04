«Рубин» — «Ахмат»: прямая трансляция матча, какой канал, прогнозы и ставки
4 октября «Рубин» примет «Ахмат» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры дали прогноз и считают фаворитом хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех грозненцев оценён букмекерами коэффициентом 4.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.
Поставить на обе забьют можно за 2.00, а на пенальти — за 2.35.
«Рубин» — «Ахмат». Прогноз: Слуцкий и Талалаев сыграют без «автобусов», Хвича будет сиять
За девять туров в РПЛ на двоих команды забили и пропустили 47 голов.
- 4 октября 2020
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
Партнерский контент