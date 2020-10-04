«Барыс» — СКА: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Нур-Султане

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — СКА.

Ставка: победа СКА за 2.65.

«Надо понять, кто вышел, кто заболел, кто вообще играет и может играть. Последние четыре встречи поднять и посмотреть, какие были составы. Я рискну и поставлю на гостей. Хозяевам будет тяжело против гранда, они любят сопротивляться, тем более на родном стадионе, но у них куда более именитый соперник — лидер Запада.



Вроде как в СКА вернулись хоккеисты, которые находились в лазарете, так что им полегче должно стать. Таким образом, состав их должен максимально приблизится к идеальному. А пока очень хорошо себя проявила питерская молодёжь, это прекрасно было видно по матчу с «Сибирью». Игра завершилась с популярным теннисным счётом 6:4 в пользу «армейцев» на выезде.



Команда с молодёжью держится все три периода, а это не может не радовать. Думаю, они победят с преимуществом в одну шайбу в основное время. Будет тяжело, но прийти к положительному результату можно. У них накатывается очень неплохая вратарская линия. Разгрома я не жду, потому как соперник у «армейцев» хоть и весьма крепкий, но достаточно проходимый. Они и до этого достойно сражались, когда пандемия была, и сейчас хороши.



Для «Барыса» хоккеисты из Питера всегда были и остаются большим раздражителем. Игра перед своей публикой позволит хоккеистам из Нур-Султана добиться достойного сопротивления. Разгуляться питерцы точно не смогут, но это не помешает им в итоге победить».