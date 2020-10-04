ЦСКА — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Авангард».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.78.



«Глядя на это противостояние, сразу вспоминается, что играть с «армейцами» «ястребы» не любят. Причём они не любили это ещё с тех славных времён, когда «Авангард» был лидером Суперлиги, а ЦСКА с дедушкой Тихоновым во главе то вылетал в «вышку», то его рубили лопатой надвое, то он опять возвращался. Тогда президент «Авангарда» Анатолий Бардин (царствие ему небесное!), бесясь с жиру, устраивал раздачу болельщикам сигар по 200 долларов штука, а у дедушкиного ЦСКА не всегда были деньги на выезд. Но даже тогда нищий и босый ЦСКА чаще богатеньким «ястребам» вламывал, нежели огребал от них. А уж когда в ЦСКА пришла «Роснефть», а вместе с ним и счастье, то баланс побед и поражений в «междусобойчиках» и вовсе рухнул на «армейскую» сторону.



Думается, что именно это и следует считать главным тезисом к предстоящему матчу. Ну не умеет «Авангард» играть против ЦСКА. Не умеет, не любит и делает это со словами «На, подавись!». Всё остальное, в принципе, вторично. Всё остальное только поддерживает эту версию: и действующая победная серия «армейцев» из четырёх матчей. И домашнее поражение балашихинцев от «Витязя». В общем, всё кладётся в ту самую копилку, где лежит будущая победа ЦСКА.



Поэтому больше не буду отвлекать ваше драгоценное внимание. «Авангард» будет разбит, причём в основное время и с элегантным преимуществом в пару шайб».