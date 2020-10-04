ЦСКА — «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» за 3.20, тотал больше 5.5 гола за 2.85.
«Может, кого-то удивлю, но гости, думаю, выиграют. Армейцы со счетом 5:4 обыграли «Спартак». В том матче защитники у красно-белых отваливались. Действовали не очень здорово, удалялись, теряли игроков.
У омичей в команде порядка намного больше, много хороших атак на данном этапе. Так что с ними московским армейцам будет трудно. Все это может позволить «Авангарду» выиграть с преимуществом даже не в одну, а в две шайбы минимум.
Думаю, шесть-семь шайб на двоих команды друг другу накидают. А что? Ничего удивительного. Шутки шутками, но омичи же не из Омска летят, а из ближайшего Подмосковья на автобусе поедут. Без пробок — час езды. Устать не успеют. А заряда и настроя им не занимать, как говорится. Им сейчас нет разницы, какая будет арена, тем более что реально ехать недалеко.
Очень принципиальный матч. ЦСКА надо определиться и угадать с вратарём. У армейцев московских, в отличие от армейцев питерских, сейчас вообще непонятно что с вратарями творится».
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