«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Эльвина Керимова на матч 3-го тура Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Наполи».

Ставка: обе забьют за 1.79.

«От матча «Юве» — «Наполи» я жду голов. Во-первых, потому что в двух стартовых турах туринцы наколотили 5 мячей, а неаполитанцы — 8. Во-вторых, в четырех последних матчах этих команд друг с другом в серии А было забито 17 голов. В-третьих, в огне Роналду — португалец забил уже 3 мяча, то есть на гол туринцев можно уверенно ставить. В-четвертых, в обороне у команды Пирло есть проблемы, и пропустить она всегда может.



Единственный вопрос — состоится матч или нет. У «Наполи» заразились коронавирусом Зелиньски и Элмас. У «Юве» есть зараженные в персонале клуба. В общем, обстановка напряженная. Но если матч все-таки состоится, у «Наполи» точно не сыграет из-за травмы Инсинье, он выбыл на месяц из-за травмы.



Даже в отсутствие Лоренцо, я думаю, команда Гаттузо в состоянии забить. Я ставлю на результативный футбол. Мой прогноз — обе забьют за 1.79».