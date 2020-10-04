«Барселона» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Севилья».

Ставка: победа «Севильи» с форой (+1) за 1.87.

«Топ-вывеска — это матч на «Камп Ноу». «Барселона» принимает «Севилью». Прошлый приезд «Севильи» в Барселону с Лопетеги ничего хорошего команде не принес: проиграли — 0:4. Люк де Йонг мог хет-трик оформить, но много моментов не реализовал.



«Барса» стартовала с двух крупных побед в матчах с «Вильярреалом» (4:0) и «Сельтой» (3:0). По второй встрече остаются вопросы. Месси два гола сделал во втором тайме. Но «Барселона» играла в меньшинстве. Правда, в обороне все было достаточно надежно.



«Севилья» сейчас на ходу. Не проиграла в основное время «Баварии» в матче за Суперкубок. Хороший матчи выдали с «Кадисом», хоть и первыми пропустили. С «Леванте» додавили соперника. Плюс сейчас у «Севильи» такая обойма, что Лопетеги может безболезненно ротировать состав. Думаю, «Севилья» способна не проиграть. «Барселона» две пугающие победы одержала, но выглядит сыровато. Можно сыграть «Севилья» не проиграет» за 2.32. Либо попробовать сыграть «Севилья» с форой (+1)» за 1.87. Если Месси сдержат, то не уступят».