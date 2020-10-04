«Барселона» – «Севилья»: прогноз Павла Городницкого на матч 5-го тура Примеры

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» – «Севилья».

Ставка: «Барселона» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.78.

«Короли Лиги Европы ничего не могут сделать в гостях у «Барсы»: последняя победа на «Камп Ноу» – в 2010-м в Кубке, а в Примере «Севилья» проиграла «блаугране» восемь выездных матчей подряд. Короче, статистика жуткая, в том числе по голам: в шести последних домашних матчах «Барса» забивает андалусийцам от двух мячей. Катастрофа.



Но важно учитывать, что нынешняя «Севилья» шикарно выстроена и не должна совсем уж позорно сдаться. К тому же «Барселона» только строится. Да, Куман неплохо мочит оппонентов в Примере, но серьезного сопротивления толком не было.



По логике, можно отталкиваться от «Севильи» (она вышла на запредельный уровень плотности и даже напрягла «Баварию»), но разумнее учесть историю противостояния и сыграть трусливое комбо.



«Барселона» не проиграет плюс тотал меньше трех с половиной – есть ощущение, что это идеальный расклад. Сказывается и статистика (каталонцы все еще фавориты), и роскошная форма гостей. Посмотрим, сможет ли Куман хоть чем-то удивить Лопетеги».