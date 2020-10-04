«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Павла Городницкого на матч 10-го тура чемпионата России

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва — «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» за 2.62.
«Очень не люблю теории заговора, особенно, как игроки нагло сливают тренера. В 21-м веке так делать просто страшно: пострадает не коуч, даже если его снимут, а футболист, который будет иметь репутацию крысы. Так, например, случилось с Денисом Глушаковым: не факт, что он сливал Карреру в полуфинале Кубка России-2017/2018, но фанатов «Спартака» уже не переубедить.
Так вот, «Динамо» осталось без тренера. Зато появился и.о. Кульчий. Зная руководство московского клуба, там реально могут оставить его после победы в матче с «Краснодаром». Почему нет? Кульчий ведь дернет участника группового этапа ЛЧ – явно заслужил шанс.
Думаю, игроки «Динамо» тоже понимают, что проигрыш ускорит поиск сильного тренера — вокруг клуба как раз барражирует мегатактик Курбан Бердыев. Поставил бы на «Краснодар», тем более Мусаев точно хочет взять реванш за очень болезненное домашнее поражение в конце прошлого сезона.
«Динамо» экстренно перестраивается и не будет сильно цепляться, а «Краснодар» выложится перед паузой и заберет три гостевых очка. Кэф жирный, можно брать».
- 4 октября 2020
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