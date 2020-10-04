«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм».

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + обе забьют за 2.81.

«Если смотреть только на последние результаты «Юнайтед», то кажется, что все хорошо – три победы подряд, 9 забитых мячей, но вряд ли найдутся болельщики «МЮ», которые были бы довольны игрой команды. Отбросим два матча за Кубок лиги и посмотрим, что остается. Матч с «Брайтоном» и еще раньше — с «Кристал Пэлас» — 5 пропущенных мячей. «Брайтон» полностью переигрывал «Юнайтед», но проиграл уже после финального свистка, когда арбитр решил назначить пенальти. Огромные проблемы в обороне, когда «Юнайтед» теряет мяч, слишком многое пока позволяет команда соперникам. Безусловно, команда Сульшера будет прогрессировать, но пока видны проблемы в функциональном состоянии, игровом и тактическом.



В «Тоттенхэме» обратная ситуация — мало болельщиков «шпор» ожидали добротной игры. После проигрыша в первом туре в матче с «Эвертоном» команда прошла уже три раунда в Лиге Европы, в чемпионате у них все хорошо. Тренерская, организованная команда демонстрирует тот футбол, который проповедует Моуринью, выжимает максимум впереди и большую часть времени действует сзади. В каждом из последних матчей «шпоры» пропускают, тем не менее не проигрывают.



Поставил бы на то, что обе команды забьют, но гости не проиграют. Мне кажется, будут моменты, а «Тоттенхэм», более классная команда, минимум ничью с «Олд Траффорд» увезет. Мой выбор – Х2 и обе забьют».