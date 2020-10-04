«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Карена Адамяна на матч 10-го тура РПЛ

Комментатор Карен Адамян дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.73.
“Динамо” бесславно вылетело из Лиги Европы от команды, стоимость которой во много раз ниже стоимости пары футболистов московского клуба. Главный тренер Кирилл Новиков уходит в отставку. Это не самый позитивный эмоциональный фон для встречи с одной из сильнейших команд России.
Однако подойдем к матчу с точки зрения статистики. “Динамо”, это может быть удивительно, пропустил меньше всех в этом сезоне РПЛ — всего пять мячей. Но и забила команда крайне мало — 7 мячей, меньше только аутсайдеров вроде “Ротора” и “Уфы”.
Во всех матчах чемпионата с участием “Динамо” было забито не более двух голов. Краснодарцы запомнились разгромом “Химок” (7:2), но это разовая акция. В шести матчах из девяти тоже было забито не более двух голов.
В прошлом сезоне соперники дважды сыграли низовой результат. Отсюда и вывод".
- 4 октября 2020
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