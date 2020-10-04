ЦСКА — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Авангард».

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 1.59.

«Встречаются лидеры чемпионата, которые показывают очень хорошую игру со старта сезона. Конечно, вполне вероятна ничья в основное время.



Скорее, инициативой больше будут владеть «армейцы». Ожидаю много борьбы и тяжёлого матча для обеих команд. ЦСКА и «Авангард» играют агрессивно, в давление, но «армейцы» являются небольшими фаворитами.



ЦСКА сейчас более конструктивен в атаке. Омск не так много забивает в последних матчах, но и мало пропускает. Но в матче не будет счёта 1:1, жду больше шайб.



Отдаю предпочтение ЦСКА, но поставлю в целом на победу в матче с учётом овертайма и буллитов, так как «Авангард» окажет достойное сопротивление».